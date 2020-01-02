Госсекретарь США отсрочил визит в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил визит в Украину. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает «Голос Америки».

«Госсекретарь Помпео перенес свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости Государственного секретаря находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке и обеспечить безопасность американцев на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении Госдепа от 1 января.

«Визит Помпео будет снова запланирован в ближайшее время, он ждет с нетерпением это путешествие», – сообщает Госдеп.

Ранее Госсекретарь Помпео предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистан, в связи с нападением на американское посольство в Ираке.

«Я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, работников Государственного департамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю», – сказал Помпео 31 декабря в интервью телеканалу «Фокс ньюз».

Ранее Государственный секретарь США в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии планировал посетить также Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

В повестке дня Майка Помпео были встречи с президентом Украины, главой МИД и министром обороны.