Для восстановления 312 объектов инфраструктуры обеспечен режим прекращения огня, – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) совместно с СММ ОБСЕ активно содействует проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что украинской стороной СЦКК в 2019 году обеспечено соблюдение режима прекращения огня для выполнения ремонтно-восстановительных работ на 312 объектах инфраструктуры, из них на 152 объектах на подконтрольных правительству Украины территориях и на 160 объектах на временно неподконтрольных территориях.

«Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут продолжать своевременно и качественно выполнять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса», – отметили в СЦКК.