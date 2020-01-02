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В прифронтовой Авдеевке мужчина бросил в оппонента гранату, – СМИ

02.01.20 11:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) мужчина подорвал гранату во дворе частного дома. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

Происшествие произошло 1 января. Во дворе частного жилого дома между его владельцем, мужчиной 1953 года рождения и другим мужчиной, 1983 года рождения, возник конфликт. Во время конфликта младший мужчина бросил в направление своего оппонента гранату.

«В результате взрыва мужчина получил ранения: осколочное касательное ранение шеи, грудной клетки. Он был госпитализирован в больницу. Подрывник же с места происшествия скрылся. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Проводится расследование», – отмечается в сообщении.

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