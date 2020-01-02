Кто может получить долги по пенсии в случае смерти пенсионера на неподконтрольном Донбассе

В случае смерти украинца, проживавшего на неподконтрольных украинским властям территориях, невыплаченную такому человеку пенсию может получить его наследник. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

Дарина Толкач разъяснила ситуацию с невыплаченной пенсией в случае, когда человек на неподконтрольном Донбассе умер. Правозащитница напомнила, что пенсия является имуществом, и может быть унаследована. «То есть, если наследник вступает в законные права на наследство», – пояснила она.

По словам представительницы БФ «Право на защиту», наследниками могут стать лица по установленной законом очередности или же наследство можно получить по завещанию. «Если человек в общей массе наследственного имущества унаследовал еще и право собственности на невыплаченную пенсию, то есть, на долги, то он может обратиться в суд», – сообщила она.

«Судебная практика в этом контексте есть и в нашей организации. Благотворительный фонд представлял немало бенефициаров-клиентов, которые обращались за юридической помощью, у которых выигрывались дела касательно получения не выплаченной уже умершим пенсионерам пенсии в качестве наследственного имущества», – добавила правозащитница.

Дарина Толкач напомнила, что вопрос выплат долгов по пенсиям Пенсионным фондом является острым из-за отсутствия процедуры выплат. «То есть, даже когда мы получаем позитивное [судебное] решение и в пользу самого пенсионера, и в пользу наследника, мы сталкиваемся с ситуацией, когда при отсутствии процедуры фактической выплаты этих средств не происходит», – объяснила она.

«Или, если и происходит, то уже после того, как осуществляется ряд шагов адвокатами касательно привлечения к ответственности представителей Пенсионного фонда, глав ПФ региональных за неисполнение судебных решений. Но это очень кропотливая работа, ситуативная, и она не имеет такой, общей тенденции позитивной», – сообщила правозащитница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»