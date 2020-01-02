Отбросило на встречную полосу: На Донетчине женщина попала под колеса двух авто

В Краматорске полиция устанавливает обстоятельства ДТП в котором пострадала жительница Дружковки. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 1 января в районе перекрестка ул. Школьная с ул. Михаила Горяйнова в Краматорске женщина попала под колеса двух автомобилей.

«Правоохранителями было установлено, что 1 января 2020 примерно в 23:00 водитель автомобиля 1997 года рождения, управляя автомобилем "Daewoo Lanos", двигаясь по улице Школьная с улицей Михаила Горяйнова, совершил наезд на женщину. От столкновения женщину-пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "ВАЗ 211540"», – рассказали в полиции.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается досудебное расследование.