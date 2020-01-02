За первые сутки 2020 года на пожарах погибли 15 человек

В первые сутки нового 2020 года на пожарах в Украине погибли 15 человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе в этот день выросло почти в два раза – 138 случаев зафиксировали пожарные ГСЧС. Как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧП произошли в Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

Так, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, в Малиновском районе Одессы на пожаре в двухэтажном жилом доме погиб человек.

На Черниговщине, из-за недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, который также унес жизни человека.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало причиной трагедии и в г. Гребенка (Полтавская обл.).

Еще пять человек погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.

«Напомним, что накануне, 31 декабря, огонь также унес жизни большого количества людей: 12 человек погибли, а четверо травмированы», – отметили в ГСЧС.