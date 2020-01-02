На Донетчине мужчина удушил спутницу жизни

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину, который во время конфликта задушил сожительницу и пытался убежать. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Полицейские установили, что в тот день подозреваемый распивал спиртное вместе со своей 44-летней сожительницей, но через некоторое время они поссорились. В ходе конфликта 48-летний мужчина начал душить женщину и прекратил свои действия только тогда, когда последняя перестала подавать признаки жизни», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что мужчина покинул место преступления, пытаясь избежать наказания, но был задержан сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Бахмута, которые выехали на вызов. Полицейские по полученным приметам обнаружили мужчину на улице.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.