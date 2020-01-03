В «ДНР» назвали количество детей-сирот, которых забрали в семьи

С середины 2015 года в «ДНР» усыновлены 297 детей. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Жители ДНР проявляют высокую заинтересованность в усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Всего в республике усыновлено 297 детей, из них в течение 2019 года – 41 ребенок», – говорится в сообщении.

Чаще берут в семьи детей старшего возраста. «В 2019 году количество усыновлений детей в возрасте старше 6-ти лет выросло в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 17,8%», – уверяют в «ДНР».

Также там сообщают о количестве усыновленных детей с особыми потребностями. «По итогам 11 месяцев 2019 года усыновлены 2 ребенка, имеющие инвалидность. В 2018 году усыновлений детей с особыми потребностями не было», – утверждают в «республике».

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» усыновителями могут стать только лица, проживающие в «республиках». Первый факт усыновления в «ДНР» зафиксирован 19 июля 2015 года. В «ДНР» усыновители получают единоразовую материальную помощь, которая выплачивается на каждого усыновленного ребенка. Эта сумма аналогична пособию при рождении ребенка.