В Мариуполе пьяная женщина за рулем авто снесла ограждение вблизи остановки (Фото)

В Мариуполе пьяная женщина-водитель на легковом авто сбила ограждение вблизи остановки. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, авария произошла 1 января около 20:00. На линию 102 позвонил прохожий, который сообщил, что стал свидетелем того, как на ул. Набережной женщина не справилась с управлением и сбила ограждение. Водитель пыталась уехать с места происшествия, но патрульные помешали этому.

Во время общения патрульные обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения. Водительского удостоверения женщина не имела и изъявила желание пройти освидетельствование в наркологии.

В результате виновница ДТП получила административные материалы за совершение ДТП, езду без документов и в состоянии алкогольного опьянения. Ей предстоит судебное заседание.

Всего же за ночную смену патрульные составили 8 административных материалов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.