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Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

02.01.20 14:58
Кристина Квин / Пресс-служба посольства США в Украине
Кристина Квин / Пресс-служба посольства США в Украине

Заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин возглавила посольство США в стране. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Как отметила Кристина Квин в своем обращении, она пребывает в Украине уже 6 месяцев. Также она сообщила, что «политика сильной поддержки Украины остается стабильной».

«Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее», – сказала она.

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