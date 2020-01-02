Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин возглавила посольство США в стране. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Как отметила Кристина Квин в своем обращении, она пребывает в Украине уже 6 месяцев. Также она сообщила, что «политика сильной поддержки Украины остается стабильной».

«Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее», – сказала она.