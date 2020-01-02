В зоне ООС изъята крупная партия сигарет без надлежащей маркировки (Фото)

В новогодние праздники в зоне проведения операции Объединенных сил правоохранители изъяли партию сигарет без надлежащей маркировки. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщают в штабе, в рамках операции «Акциз» и расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»), накануне 2020-го года правоохранители провели следственно-оперативные действия, направленные на выявление в незаконном обороте подакцизных товаров.

Так, возле с. Прохоровка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) при осмотре двух автомобилей в салонах и багажных отделениях выявлено 9,5 тыс. пачек сигарет известных табачных производителей без марок акцизного налога установленного образца и 200 пачек сигарет с марками акцизного налога с явными признаками подделки.

Документов происхождения груза у водителей не было.

Вся партия сигарет ориентировочной стоимостью около 500 тыс. грн, а также 2 автотранспортных средства Nissan X-Trail ориентировочной стоимостью 600 тыс. грн – изъяты. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к уголовному преступлению, установление каналов поступления подакцизных товаров на подконтрольную Украине территорию.