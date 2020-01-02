Долги по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса предлагают выплачивать частями

Правозащитники предлагают выплачивать долги по пенсиям жителям неподконтрольных украинским властям территорий частями. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

«Что касается выплаты задолженности, как это предусмотрено в законопроекте [№ 2083-д], мы предлагаем диверсифицировать выплаты. То есть, человек будет получать задолженность не единоразово в момент назначения пенсии, а она будет диверсифицирована, будет выплачиваться частями», – отметила Дарина Толкач.

Это необходимо, чтобы не было большой нагрузки и на госбюджет, и на Пенсионный фонд. «Мы предлагаем разбивать, и предлагаем определенный механизм, чтобы выплаты осуществлялись на протяжении определенного промежутка времени», – сказала координатор по адвокации.

Напомним, Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.

Ранее сообщалось, что Дарина Толкач разъяснила ситуацию с невыплаченной пенсией в случае, когда человек на неподконтрольном Донбассе умер. Также правозащитница объяснила, как может быть решен вопрос с выплатами для маломобильных групп населения на неподконтрольных украинским властям территориях.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Дарина Толкач также рассказала об основных новшествах, предусмотренных данным законопроектом.

Напомним, на начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд грн. При этом начиная с 2014 года примерно 750 тыс. пенсионеров с неподконтрольного Донбасса хотя бы раз обращались в органы ПФУ, а 121,6 тысяч – ни разу не обращались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»