Жителя Мариуполя пытались завербовать спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя спецслужбами Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ России. «С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

При этом, уточнили в прокуратуре, работник ФСБ требовал от украинца деньги за то, чтобы не создавать искусственные препятствия для предпринимательской деятельности мужчины и его коллег. «В случае отказа он угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там живут», – сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что статьей 111 (государственная измена) УК Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. «В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании», – пояснили в Службе безопасности.