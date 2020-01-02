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В Донецкой области снизили тарифы на горячую воду и отопление

02.01.20 17:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для жителей Донетчины в платежках за декабрь 2019 года, которые они получат в январе этого года, будет снижена стоимость отопления и горячей воды. Об этом сегодня, 2 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко.

«По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь – по платежкам, которые поступят в январе. Выполняем задание президента и правительства по снижению тарифов для населения», – написал Кириленко.

Так, больше всего снизится цена для жителей Мариуполя – на 23,7%. По словам Кириленко, стоимость отопления и горячей воды снизится для абонентов:

  • «Мариупольтеплосети» – на 23,7%;
  • «КП "Теплосеть" Угледарского городского совета» – на 16%;
  • ООО «Бахмут – Энергия» – на 12%;
  • КПП «Краматорская теплосеть» – на 11,8%;
  • КП «Покровсктеплосеть» – на 10%;
  • ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» – на 9%.

«Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше», – добавил Павел Кириленко.

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