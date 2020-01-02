Мариуполь: В «Мультицентре» теперь предоставляют услуги Пенсионного фонда

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 2 января, жители Левобережного района смогут получить услуги Пенсионного фонда в офисе «Мультицентра». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В социальном офисе "Мультицентр" со 2 января предоставляют услуги Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области для жителей, зарегистрированных в Левобережном районе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за получением услуг горожане могут обратиться по адресу: ул. Украинского Казачества, 51.

График приема жителей:

понедельник, среда, пятница – с 8:00 до 16:00;

вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;

выходной – воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

Также, с вопросами можно обратиться по телефону: 068-484-82-89.

Ранее сообщалось, что в социальном офисе «Мультицентр» граждане могут получить услуги коммунальных предприятий Мариуполя, а именно: КП «Коммунальник», ККП «Мариупольтеплосеть» и КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».