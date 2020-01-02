В Украине на назначение субсидии влияют доходы супругов независимо от места их регистрации

В Украине при назначении субсидии на оплату коммунальных услуг учитываются доходы супругов независимо от их регистрации. Об этом сегодня, 2 января, на своей странице в Facebook разъясняет пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«При назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина № 848, жилищная субсидия назначается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) граждан и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

В частности, в состав домохозяйства входят жильцы, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии. «При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства», – говорится в сообщении.

При этом, добавили в Минсоцполитики, социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.