В «Л-ДНР» начали формировать «штрафные роты»

На неподконтрольном украинским властям Донбассе «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) возобновило формирование «штрафных рот», которые комплектуют участниками НВФ, причастными к преступлениям, а также теми, кто открыто выражал недовольство условиями «службы». Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования т. н. «штрафных рот» в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что штрафные подразделения комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастными к совершению преступлений, либо теми, кто самовольно оставлял передовые позиции или открыто выражал недовольство условиями «службы».

По данным ГУР, штрафников используют на наиболее опасных участках на линии соприкосновения. При этом, за счет них создаются «группы быстрого реагирования».

Вместе с тем, согласно данным разведки, в таких «подразделениях» сохраняется высокий уровень преступлений, в том числе, случаев убийств, связанных с конфликтами между офицерами и их подчиненными. «Убитые зачисляются к потерям, якобы, в результате обстрелов подразделениями Объединенных сил», – сказано в сообщении.