В Золотом на участке разведения войск ОБСЕ зафиксировала камеру и антенну НВФ

На участке разведения сил и средств в районе Золотого (Луганская обл.) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные у блокпоста незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 31 декабря 2019 года.

«В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км западу от Луганска) члены патруля Миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований», – говорится в отчете.

Также, команда СММ видела на южной оконечности участка разведения 3 членов НВФ, имеющих нарукавные повязки с надписью «СЦКК».

Кроме того, участников НВФ с повязками «СЦКК» зафиксировали на участке разведения в Станице Луганской.