В Украине хотят разрешить разделять отпуск по уходу за ребенком между членами семьи

В Верховной Раде Украины готовят законопроект о введении трансфертного отпуска по уходу за ребенком: его можно будет разделить между разными членами семьи. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Готовим мы также в комитете и свою позицию по отпускам. Там тоже есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга», – отметила Третьякова.

Она пояснила необходимость такой реформы потребностью в сохранении матерью малыша профессиональных навыков.

«Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск. Этот регламент для того, чтобы мама не теряла профессиональные навыки и не выпадала из трудового процесса», – рассказала депутат.

Третьякова убеждена, что нововведение, получившее название «трансфертный декретный отпуск», может быть использовано и для того, чтобы вся семья могла побыть с новорожденным в самый ранний период его жизни.

«Три года – это очень большой срок, поэтому дать возможность семье менять того, кто ухаживает за ребенком или дать возможность семье побыть вместе, когда родился новый человек – это то, чего хочется достичь трансфертным декретным отпуском», – сказала Галина Третьякова.