За праздники трое жителей Покровска отдали мошенникам более 16 тыс. грн

В праздничные дни трое жителей Покровска (Донецкая обл.) отдали мошенникам 16,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, в дежурную часть полиции обратилась 78-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что ее обманули.

«Установлено, что бабушка перевела 8 тыс. грн на счет незнакомца, который позвонил и сообщил, что ее внучка попала в беду. Только когда пенсионерка вернулась из банка домой и позвонила внучке, оказалось что с ней все в порядке и о денежной помощи родственница не просила», – сообщили в полиции.

20-летний житель города, который учится в Харькове, стал жертвой непорядочного водителя.

«Молодой человек воспользовался известным онлайн-сервисом по поиску автомобильного попутчика и заказал услугу. Водитель пообещал быстро доставить молодого человека с Покровска в Харьков, взял за это предоплату в размере 2,5 тыс. грн, однако в указанном месте не явился и перестал выходить на связь. Поняв, что поездка сорвалась, потерпевший обратился в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Из-за мошеннических действий интернет-продавца 6 тыс. грн потерял еще один житель Покровска. Мужчина заказал на известном сайте купли-продажи товаров игровую приставку, перевел продавцу деньги, однако обещанный заказ так и не получил. После многочисленных неудачных попыток связаться с продавцом, обманутый покровчанин обратился в полицию.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для правонарушителей наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.