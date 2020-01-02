«На горловском блокпосту всех тормозят»: В «ДНР» продолжают задерживать за украинские госномера

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР». Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

В частности, люди сообщают о ситуации с пересечением линии разграничения:

Александр: «1-го числа ехал в Бахмут. В Горловке сказали: "Назад будешь ехать без ДНР-номеров – поставим на штрафплощадку, пока не привезешь номера"»;

Юра: «Бус-перевозчик ехал, на "Норде" остановили, требуют, чтоб были номера ДНРовские были»;

«Gen Gen»: «А куда ДНР-номера девать? Ведь всех заставляют их возить, не так как раньше, только одна регистрация требовалась»;

Андрей: «Всем, кто на украинских номерах. На горловском блокпосту всех тормозят и "типа докажи, что ты едешь из/в ДНР". Переписывают личные данные, наверное, для последующей проверки»;

Иван: «Говорят, что заставляют цеплять номера ДНР при въезде… Знакомый, что сегодня ехал через блокпост в Горловке – жесть с этими номерами. Мол, при въезде всех хотят заставить номера ставить»;

Ксения: «На выезде из Горловки остановили с украинскими номерами, переписали данные и отпустили, через километр на посту ГАИ остановили и забрали документы до смены номеров на ДНР. Это при наличии номеров и техпаспорта ДНР».

Также люди делятся своим опытом, рассказывая о задержаниях водителей в разных городах. При этом ряд водителей отмечают, что к ним не было претензий, несмотря на установленные украинские госномера:

«Я Я»: «По дороге за номера де тормозили гайцы?»;

Ольга: «Нигде даже не спрашивали о регистрации машины»;

Алена: «Только что проезжала два поста ГАИ с украинскими номерами, просто спросили, куда еду, и все»;

«DmitrySh»: «По поводу номеров. Если едете в Украину, то не надо юлить, говорите, что в Украину – и все. Нормально пропускают везде. Не слушайте лапшистов»;

Игорь: «Ага, умный, да? Я вчера что только не говорил. Чуть машину на штрафстоянку не забрали. Номера на такси привезли, тогда отпустили… Исключительно специально только на украинских номерах, переписывали всех, угрожали»;

Славик: «Доколе будут стращать и без этого напуганный народ?»;

Натали: «При выезде из Донецка на "Деревне" все дорогие и красивые машины стояли в сторонке без номеров. Когда я сказала, что еду в Украину, мне был дан четкий ответ: "С 28-го декабря по новому приказу передвижение по территории республики только на номерах местной регистрации. А там уже девайте свои номера, куда хотите". Видать, Еленовка бедствовать начала без дурных очередей»;

Ирина: «Сегодня в Харцызске на посту ГАИ остановили с укр. номерами. После объяснения, что еду в Украину, пригласили в помещение, переписали данные техпаспорта, водительского, маршрут. Уехали дальше на украинских номерах. В частной беседе сказал сотрудник, что сегодня процедура такая, как будет дальше – неизвестно»;

Светлана: «А мне сказали: "Ты че, самая умная?", забрали документы, и мы все поехали в РОВД»;

«Os Yniver»: «Сегодня в Макеевке напротив горняцкого УВД щемили всех. Без номеров ДНР сразу на опорку»;

«Gen Gen»: «На пл. Ленина в Донецке сказали, что на блокпост едем – пофик. Привезли на такси номера, сфотографировали – тогда отпустили. А так – в РОВД надо ехать»;

Татьяна: «В 14.00 на "Норде" стояли ГАИшники и 4 машины на укрномерах. У одного водителя, наверное, ДНРовские номера были с собой, переставлял».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера.