Не выдержали условий: На Донетчине два брата, 8 и 12 лет, ушли из дому

Полицейские Марьинки (Донецкая обл.) разыскали двух пропавших братьев, 8 и 12 лет, которые 4 дня не были дома. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«1 января полицейским поступило сообщение об исчезновении двух детей, 8 и 12 лет. Уже через час правоохранители нашли "путешественников" в семье их друга», – рассказали в полиции.

Как объяснили дети, они не выдержали условий, в которых жили, поэтому ушли из дома.

«Не имея места, где остаться, ребята отправились к своему знакомому в г. Украинск. Родители их друга оставили детей у себя, накормили и привели в порядок. Четыре дня мальчиков никто не искал – отца не было дома, а бабушка "отвлеклась" на рюмку спиртного. То, что дети исчезли, заметил их дядя и сообщил в полицию», – сообщили в полиции.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей правоохранители составили в отношении отца админпротокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Относительно мальчиков сейчас решается вопрос о временном устройстве их в медикосоциальный реабилитационный санаторий для детей в Мариуполе.