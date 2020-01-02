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Жительница Донетчины ударом ножа отправила знакомого на больничную койку

02.01.20 16:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) женщина ранила ножом своего знакомого. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 1 января медики сообщили в полицию Бахмута о госпитализации 51-летнего местного жителя с раной в области брюшной полости.

«Оказалось, что мужчина вместе со своей 33-летней знакомой употребляли у него дома спиртные напитки. Когда между ними возникла ссора, женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот. Сейчас пострадавший находится в больнице, его прооперировали. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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