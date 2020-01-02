Украина должна признать обязательства перед пенсионерами в ОРДЛО, – Третьякова

Украина должна признать обязательства по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Так, на сайте комитета был презентован законопроект № 2083-д, которым предлагается упрощение системы получения пенсий для граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Третьякова пояснила, в чем суть документа.

«Это признание обязательств по пенсионному обеспечению перед внутренне перемещенными лицами и перед людьми, которые не смогли выехать с территории ОРДЛО* и ездят сегодня за пенсией по процедуре, которая максимально усложнена. Так сложилось, что предыдущее правительство не хотело признавать своих обязательств перед этими людьми. Этот законопроект – это признание обязательств и признание того, что граждане, которые находятся на той территории – это наши граждане. И если они по Конституции наши граждане, то мы занимаемся защитой их прав так же, как и другого человека, который живет на нашей территории», – отметила она.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики считает, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, а также аннексированного Крыма, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", – заявила Третьякова.

По ее словам, получение выплат от «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной. «Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!» – убеждена Третьякова.

«Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», – отметила Галина Третьякова.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей