Для перевозки силовиков выпустили специальную «Вахтовку»

Для перевозки спецподразденией в Украине выпустили специальный автобус «Вахтовка» на базе грузовика МАЗ.

«Перевозка представителей силовых структур, участвующих в проведение специальных операций, должна производиться специальными средствами», – говорится в сообщении, с уточнением, что «Вахтовка» – это характерный представитель транспорта, используемого для этих целей.

Транспортное средство представляет собой вахтовый автобус, установленный на грузовое шасси, вместимостью 26 пассажирских мест и оборудованный рядом специализированных видов остнастки. Автобус комплектуется климатическим оборудованием.

Напомним, что в Краматорске (Донецкая обл.) прошли плановые учения по реагированию и пресечению массовых беспорядков во время судебных заседаний.

Источник: Рolycar.com.ua