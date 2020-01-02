В гости с гранатой: В Авдеевке полиция задержала мужчину, взорвавшего боеприпас у своих знакомых

В Авдеевке (Донецкая обл.) правоохранители задержали злоумышленника, который в новогоднюю ночь бросил во двор своих знакомых гранату. Из-за взрыва, осколочные ранения получил 62-летний местный житель. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители напомнили, что 1 января ночью в полицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома произошел взрыв, во время которого пострадал его хозяин.

«Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина. На место происшествия прибыли правоохранители и медики скорой помощи, которые госпитализировали раненого», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник был задержан уже через несколько часов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.