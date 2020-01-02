В Авдеевке на сутки отключат электроэнергию

В Авдеевке (Донецкая обл.) завтра, 3 января, отключат электроснабжение для ликвидации аварийной ситуации. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Военно-гражданская администрация города в Facebook.

«В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры № 12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 с 06-00 ч., на сутки, будет обесточен город Авдеевка», – говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации.