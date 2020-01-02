Подозреваемого в убийстве жителя Мариуполя отправят за решетку

В Мариуполе местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве, апелляционный суд оставил под арестом на срок досудебного расследования. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По апелляционной жалобе Мариупольской местной прокуратуры № 2 Донецким апелляционным судом отменено постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя, которой подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, освободил из-под стражи и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, 1 ноября 2019 года 31-летний водитель автомобиля «Audi Q7», двигаясь по одной из автомагистралей в Левобережном районе Мариуполя, увидел, как перед его автомобилем пешеход переходит проезжую часть в неустановленном месте.

Резко остановив машину, водитель вышел из салона, чтобы выразить недовольство действиями нарушителя. Во время возникшей между ними ссоры пешеход достал из кармана нож и ударил им оппонента в грудь, после чего скрылся, а раненый, пытаясь самостоятельно добраться до медучреждения, сел за руль, но через некоторое время умер. Его авто врезалось в дерево.

4 ноября по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, однако после завершения этого срока суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Позже, Апелляционный суд, согласившись с доводами прокурора, продолжил для злоумышленника содержание под стражей на срок досудебного расследования. Подозреваемого в этот же день арестовали.

Сейчас продолжается досудебное расследование.