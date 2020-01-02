Жители Луганской и Донецкой областей меньше всего платили за коммуналку в ноябре

В ноябре 2019 года населением страны* уплачено за жилищно-коммунальные услуги 7,4 млрд грн (48,5% начисленных за этот период сумм), за поставки электроэнергии – 3,2 млрд (115,6% 1). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
Так, на конец ноября 2019 года задолженность населения составила:
- по оплате за поставки природного газа – 26,2 млрд грн;
- за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 18,9 млрд;
- за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,0 млрд;
- за централизованное снабжение холодной воды и водоотведения – 4,2 млрд;
- за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд;
- за поставки электроэнергии – 5 млрд.
В сообщении также отмечается, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 года составляли 2 044,7 грн.
В аутсайдерах плательщиков находятся Донецкая, Луганская, Сумская и Полтавская области (36 – 42% от суммы начислений).
Наиболее дисциплинированными плательщиками за коммуналку в ноябре были жители Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областей.
* – Все регионы Украины, кроме временно аннексированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областей.