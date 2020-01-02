Госбюджет Украины за 2019 год недополучил 35 млрд грн доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составили 998 млрд 231,4 млн грн, что на 3,4%, или на 35 млрд 263,8 млн грн меньше плана (1 трлн 033 млрд 495,3 млн грн). Об этом со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины пишет «РБК-Украина».

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 7,6% или на 70 116,5 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства, в декабре поступления в госбюджет составили 98 млрд 524,2 млн грн, что на 28,8%, или на 22 млрд 014,4 млн грн больше плана.

Кроме того, поступления в декабре были на 16,1% или на 13 млрд 671,1 млн грн больше, чем в декабре 2018 года.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.