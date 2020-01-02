В Украине завтра начинается регистрация на участие в пробном ВНО

В Украине, в том числе на Донбассе, с завтрашнего дня, 3 января, стартует регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сегодня, 2 января, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», – говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может пройти тест по одному предмету.

Также, участники будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, которые соответствуют требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ ВНО 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте УЦОКО в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

«Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определены региональными центрами оценивания качества образования», – уточнили в центре оценивания качества образования.

Кроме того, в УЦОКО обратили внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации, и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.