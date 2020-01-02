Перегибы на местах: В Донецке «ГАИ ДНР» задерживает автомобили с украинскими номерами

В неподконтрольном украинской власти Донецке «ГАИ ДНР» не разрешает ездить автомобилям с украинскими номерами, из-за чего в городе образуются пробки. Об этом сегодня, 2 января, сообщают пользователи соцсетей.

«Пробка в сторону пл.Ленина по пр. Ильича!!! Не пропускают с укрономерами, даже при наличии ТП ДНР! Это какой-то позор!», – говорится в сообщении.

Горожане активно комментируют ситуацию:

Тамара: «Издеваются над людьми! А если человек едет в Украину? Или возвращается с Украины? Это полный безпредел!»:

Константин: «Идиоты, больше сказать нечего»;

Алиса: «С новым годом! С новыми правилами»;

Кроме того, дончане пишут, что даже на выезд из временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области невозможно выехать на украинских номерах:

Владимир: «Что происходит в Донецке с украинскими номерами и ГАИ? Действительно даже до Еленовки "на выезд" невозможно добраться?»;

Ирина: « Не знаю, как с Еленовки (сделайте фото талончика , может это спасет) , лично меня сегодня остановили 3 раза и с угрозой вызова эвакуатора, штрафплощадки, и это при наличии техталона, обошлось только тем, что записывают номер и если завтра повтор, то уже точно штрафплощадка »;

»; Сергей: « Да расстрел, мы же мирные... »;

»; Павел: « Перегибы на местах. Так что, как повезет. Ездите дворами » .

Также сообщают о том, что задержанные автомобили начали забирать эвакуаторы. «На Бутовском повороте Макеевка ГАИ с двумя эвакуаторами паковали всех на укр. номерах. Чудом закоулками проскочили», – пишет дончанка Елена.

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».