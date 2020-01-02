В Украине создадут платформу для помощи в трудоустройстве людей с инвалидностью

В Украине правительство создает платформу для содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурным объектам», – сказал Гончарук.

По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, человек с инвалидностью должен получать достойный уровень содержания и ухода, а те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, должны иметь для этого все возможности.

Также отмечается, что человек с инвалидностью должен иметь возможность получить качественную и профессиональную подготовку для повышения его конкурентоспособности. Подготовка будет проводиться через введение ваучеров на образование, совместных программ подготовки со Службой занятости и работодателями.

Помимо этого, предусмотрено развитие реабилитационных услуг. «Программой деятельности правительства предусмотрен один из приоритетов – развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение при обеспечении принципа "деньги ходят за пациентом", переходом на частичную монетизацию технических и других средств, а также повышение уровня пенсионного обеспечения», – говорится в сообщении.