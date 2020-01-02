В Донецкой области в усиленном режиме несли службу около 1 500 правоохранителей

В Донецкой области 31 декабря и 1 января в 22 массовых мероприятиях участвовали более 10 тыс. человек. В течение этих двух дней публичный порядок на улицах охраняли около 1 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Уточняется, что полицейские дежурили в составе пеших и автонарядов, мобильных блокпостов, в группах реагирования. «В результате жители и гости региона отметили праздник в безопасности», – говорится в сообщении.

Операторы колл-центра 102 ежедневно принимали около 1 тыс. звонков – столько же, сколько в обычные выходные. Большинство из них были информационного характера. «Полиция оперативно реагировала на сообщения. Так, 1 января в милицию обратился житель Марьинского района с просьбой разыскать его пропавших племянников, 7 и 11 лет. В тот же день мальчиков нашли в одном из соседних населенных пунктов у знакомых. С детьми все в порядке, сейчас они в безопасности», – напомнили в полиции.