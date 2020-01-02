Как на Донетчине будет работать мобильный сервисный центр МВД в январе (График)

На Донетчине с 22 по 30 января будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. График выездов опубликован сегодня, 2 января, на сайте Регионального сервисного центра МВД в Донецкой области.

Отмечается, что мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Так, МСЦ будут работать в январе по следующему графику:

22 января – Авдеевка, ул. Воробьева, 3;

23 января – Александровка, ул. Конституции, 27;

29 января – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3;

30 января – Лиман, ул. Независимости, 46.

Режим работы – с 10:00 – 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области по телефону: (0629) 40-41-40.