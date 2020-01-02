На блокпостах Славянского района полиция задержала 15 участников НВФ

В Донецкой области на блокпостах Славянского района за 12 месяцев минувшего года полицейские из состава Объединенных сил проверили около 98 тыс. человек и осмотрели более 380 тыс. единиц транспорта. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, благодаря проверкам на пунктах пропуска были обнаружены 15 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и 36 человек, находившимся в розыске, раскрыто около 340 преступлений уголовного характера.

«Находясь в самой северной части региона, блокпосты не позволяли вывозить оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. 22 раза правоохранителям приходилось изымать опасные "сувениры", которые бы могли в дальнейшем стать орудием преступлений», – говорится в сообщении.

Так, в мае у пассажира междугороднего автобуса полицейские изъяли пистолет. Тогда же в легковом автомобиле обнаружили около полусотни патронов, затем – еще более солидный арсенал: 2 гранаты и патроны. Иногда среди вещей водителей и пассажиров можно было найти снаряженные магазины к автомату Калашникова, а также, сразу 5 гранат.

Кроме того, правоохранители с помощью служебных собак при проверке багажа находили наркотические средства.

Также, при проверке документов неоднократно выявлялись лица, которые находились в розыске и без вести пропавшие граждане. Так, в марте задержали краматорчанина, который совершил кражу и мошенничество, а в октябре в течение одного дня обнаружили еще двух таких «путешественников».

«Пока в регионе будут продолжаться боевые действия, эти меры будут оставаться необходимыми», – добавили в полиции.