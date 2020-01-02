В 2020 году в Украине будет 16 праздничных выходных

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году предусмотрено 16 выходных. В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников, сообщает «Прямой».
Выходные в 2020 году в Украине:
- 1 января – Новый год;
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 19 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)
- 7 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины.
Рекомендуется сделать выходными: 9 марта, понедельник – поскольку 8 марта выпадает на воскресенье; 20 апреля, понедельник – поскольку 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье; 11 мая, понедельник – поскольку 9 мая выпадает на субботу; 8 июня, понедельник – поскольку 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье; 29 июня, понедельник – поскольку 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.
Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на один час.