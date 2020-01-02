В 2020 году в Украине будет 16 праздничных выходных

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году предусмотрено 16 выходных. В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников, сообщает «Прямой».

Выходные в 2020 году в Украине:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

19 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)

7 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины

14 октября – День защитника Украины.

Рекомендуется сделать выходными: 9 марта, понедельник – поскольку 8 марта выпадает на воскресенье; 20 апреля, понедельник – поскольку 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье; 11 мая, понедельник – поскольку 9 мая выпадает на субботу; 8 июня, понедельник – поскольку 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье; 29 июня, понедельник – поскольку 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на один час.