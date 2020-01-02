RU
Все новости

В 2020 году в Украине будет 16 праздничных выходных

02.01.20 22:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году предусмотрено 16 выходных. В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников, сообщает «Прямой».

Выходные в 2020 году в Украине:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)
  • 7 июня – Троица;
  • 28 июня – День Конституции Украины;
  • 24 августа – День независимости Украины
  • 14 октября – День защитника Украины.

Рекомендуется сделать выходными: 9 марта, понедельник – поскольку 8 марта выпадает на воскресенье; 20 апреля, понедельник – поскольку 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье; 11 мая, понедельник – поскольку 9 мая выпадает на субботу; 8 июня, понедельник – поскольку 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье; 29 июня, понедельник – поскольку 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк