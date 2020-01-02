Ежедневные обстрелы: На Донбассе в декабре зафиксировано 285 нарушений режима тишины (Инфографика)

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в декабре обстрелы позиций украинских военных происходили ежедневно, даже в новогоднюю ночь. В период с 28 ноября 2019 года по 1 января 2020 года незаконные вооруженные формирования (НВФ) провели по воинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) 285 обстрелов. За этот период погибло 10 наших бойцов и 25 – получили ранения, передает «Слово і Діло».

Так, еще в конце ноября, несмотря на разведение войск, количество обстрелов достигало 9-12 в сутки. Ощутимое обострение произошло на донецком направлении с 5 по 9 декабря, когда по украинским позициям били каждый день, а пик обстрелов пришелся на 6 декабря – 14 раз в сутки. В результате обстрелов 4 украинских военнослужащих погибли и 5 получили ранения.

Следующее обострение ситуации произошло на луганском направлении и продолжалось с 10 по 14 декабря, когда НВФ осуществляли по 8-10 обстрелов ежесуточно, в частности, из минометов и гранатометов запрещенного калибра. В результате обстрелов, 14 декабря 1 наш боец погиб и 2 получили ранения.

Больше всего обстрелов произошло 26 декабря, когда по нашим позициям били 17 раз, в результате чего один боец получил ранения.

В новогодние праздники произошло 8 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения.