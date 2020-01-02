На Луганщине сельские амбулатории получили мобильные диагностические комплексы

В Сватово (Луганская обл.) для семи сельских амбулаторий закупили мобильные диагностические комплексы. Оборудование для «телемедицины» позволяет быстро снять параметры больных в отдаленных селах и передать их по интернету для консультации у профильного врача в районном или областном центре, передает «Суспільне».

Так, амбулатория села Меловатка обслуживает более 2 тыс. пациентов. Оборудование для «телемедицины» здесь получили меньше недели назад. Учатся им пользоваться благодаря видеоурокам, а навыки сразу применяют на практике.

Приобрели такие комплекты для семи сельских амбулаторий. Проект профинансировали за счет государственного бюджета и за деньги сельских советов. Сейчас все амбулатории учреждения имеют интернет.

«Всего на сумму 777 тыс. грн. В наборах есть электрокардиограф, является пульсоксиметр, спирограф, термометр контактный, тонометр, глюкометр и Дактилоскоп», – рассказывает главный врач коммунальной некоммерческой организации «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи» Раиса Левенец.

Также, по словам Левенец, с 1 апреля в учреждении будет внедряться электронный реестр пациентов, электронные карты и выписка рецептов. Записаться на очередь к врачу тоже можно будет через интернет.