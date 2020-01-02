У большинства освобожденных из плена «Л-ДНР» нет жилья

В большинстве заявленных украинцев, которых при обмене с «Л-ДНР» передали на подконтрольную Украине территорию, нет жилья. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы «Феофания» Андрей Строкань, сообщает «УНН».
«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это – первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания"», – сказал Строкань.
Он добавил, что почти 90% из них в больнице готовы выписывать в течение ближайшей недели.
Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.