У большинства освобожденных из плена «Л-ДНР» нет жилья

В большинстве заявленных украинцев, которых при обмене с «Л-ДНР» передали на подконтрольную Украине территорию, нет жилья. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы «Феофания » Андрей Строкань, сообщает «УНН» .

«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это – первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания" » , – сказал Строкань.

Он добавил, что почти 90% из них в больнице готовы выписывать в течение ближайшей недели.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.