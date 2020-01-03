Как пытают в «ДНР», не все готовы даже представить, – освобожденный из плена журналист

Освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев снял баннер с собственной фотографией и надписью «Free Aseyev».

Баннер на балконе издания «Український тиждень» в Киеве появился 20 ноября 2019 года, в тот день, когда «суд ДНР» приговорил Асеева к лишению свободы.

2 января нынешнего года Асеев сам снял этот баннер. На нем он написал слова благодарности за поддержку.

«Как под новокоином психологически», – описывает свое состояние журналист.

Асеев рассказывает, что за 5 дней на свободе не может привыкнуть к толпе людей и огнях на улицах Киева. «Зайдя в супермаркет, видишь все это количество товаров… Те вещи, которые мы делили – буквально, если приходит кому-то печенье в передаче, мы разделяем по кусочку, каждому попадает ну совсем чуть-чуть. А здесь все это в изобилии и в неограниченном количестве», – делится освобожденный из плена «ДНР» блогер.

Тему пыток он просит пока не затрагивать. Лишь обобщает: то, как пытают участники незаконных вооруженных формирований, не все готовы даже представить. «Еще предстоит убедить людей на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году», – рассказывает Асеев.

По его словам, поддерживать находящихся в плену информационно – это очень важно для тех, кто остается там.

Ранее сообщалось, что освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев чувствует себя «достаточно бодро».

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»