Выдача российских паспортов является прямой российской агрессией, – Климкин

Выдача российских паспортов жителям подконтрольного и неподконтрольного украинским властям Донбасса является прямой российской агрессией. Об этом на своей странице в Facebook 2 января заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В России говорят, что выдали почти 200 тыс. паспортов жителям Донбасса. Может, пропустил, но не слышал, чтобы этот вопрос был на повестке дня, и не видел результатов его обсуждения: ни в двустороннем формате, ни в рамках "Нормандии"», – написал Климкин.

«Как по мне, такие действия Кремля уже является достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на Нормандский формат с нашей точки зрения. Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно», – добавил он.

Выдача российских паспортов, считает экс-министр иностранных дел Украины, «никак не укладывается в логику "Минска" и является прямой российской агрессией».