Нормандский формат: Почему Путин проиграл, а Сурков выиграл

Помощник президента России Владислав Сурков лично не заинтересован в прямом диалоге украинской стороны с «Л-ДНР» и продвижении в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Скорее всего, нечто подобное будет – попытка диалога. Скорее – мы это увидим весной, в зависимости от того, как будут реализовываться договоренности по обмену, с перемирием и так далее, потому что, если будут стрелять и будут гибнуть люди, контакты – это уже тяжело», – сказал он.

«Что могу сказать из личного опыта: по уровню ОБСЕ и других организаций еще год назад, открою небольшой секрет – обсуждалась на экспертном уровне идея неофициального, неформального диалога с представителями "той" стороны, и то – это воспринималось крайне сложно», – продолжил Фесенко.

По его словам, в ходе этого обсуждения многие люди отказывались от предложения выступить переговорщиками от украинской стороны с представителями «Л-ДНР». «Что в итоге получилось – это очень важная деталь: международные организации это продвигали, ОБСЕ, в первую очередь. Начали составлять списки – кто бы мог поучаствовать. В итоге – в Минске "та" сторона устроила демарш, что сама попытка такого диалога – грубейшее нарушение Минских соглашений. Никакого диалога… В итоге "та" сторона не готова и не хочет. Я даже назову фамилию человека, который будет блокировать все это, которому это абсолютно не нужно. Я скажу фамилию человека, который сейчас является главным противником любого продвижения вперед, и кто со стороны России выиграл в Париже. Путин проиграл, а этот человек выиграл. Зовут его – Владислав Юрьевич Сурков», – говорит политолог

«Я когда общаюсь с серьезными людьми, и не внутри Украины, потому что у нас не все понимают эти нюансы, за рубежом, в том числе с российскими, все в один голос говорят – главный, кто не заинтересован в мирном урегулировании, в каком-либо продвижении мирного процесса, это Владислав Юрьевич Сурков. "ДНР" и "ЛНР" – это его личный ресурс. Я думаю, что он и будет блокировать эти личные контакты, поскольку тогда он может потерять контроль над процессом», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV