Пенсии переселенцам и неподконтрольному Донбассу: Судебные решения выполняются частично

Судебные решения по пенсионным выплатам и долгам по пенсиям жителям неподконтрольных украинским властям территорий и переселенцам выполняются лишь частично. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

В этом году выросло число обращений граждан в суды по вопросам выплат пенсий жителям неподконтрольных украинским властям территорий и внутренне перемещенных лиц. Людям отстаивать свои права помогают правозащитники. При этом решения судов Пенсионный фонд, по словам Дарины Толкач, почти всегда не выполняет. «Уже не один раз мы поднимали вопрос о том, что ПФ и Минсоцполитики заверяет нас в том, что они выполняют решения [судов]. Но если начинать развивать далее этот разговор, оказывается, что, собственно, исполнение решений осуществляется частично», – рассказала координатор по адвокации.

«То есть мы после того, как получаем позитивное решение в пользу пенсионера, обращаемся в ПФ. Пенсионный фонд назначает выплаты – то есть, происходят выплаты с момента обращения с судебным решением, но все задолженности не выплачиваются», – поясняет правозащитница.

Решение суда, говорит Дарина Толкач, как правило, включает две части, в соответствии с решением Верховного суда по Образцовому делу. В одной части говорится о возобновлении выплат, в другой – о выплате долгов.

У правозащитников, отмечает Толкач, есть механизм привлечения к ответственности представителей ПФ. При этом сам ПФ оказался в сложном положении – его сотрудники действуют в рамках нормативно-правовой базы, созданной Минсоцполитики. «Минсоцполитики придерживает разработку нормативного акта, который должен создать механизм выплаты задолженности», – рассказывает правозащитница.

Напомним, Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.

Ранее сообщалось, что Дарина Толкач разъяснила ситуацию с невыплаченной пенсией в случае, когда человек на неподконтрольном Донбассе умер. Также правозащитница объяснила, как может быть решен вопрос с выплатами для маломобильных групп населения на неподконтрольных украинским властям территориях.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Дарина Толкач также рассказала об основных новшествах, предусмотренных данным законопроектом.

Напомним, на начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд грн. При этом начиная с 2014 года примерно 750 тыс. пенсионеров с неподконтрольного Донбасса хотя бы раз обращались в органы ПФУ, а 121,6 тысяч – ни разу не обращались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»