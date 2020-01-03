Дипломат рассказал, как поддерживает Польша Украину

Польша занимает последовательную позицию по поддержке Украины, в частности, на международной арене, и она не меняется, несмотря на смену правительств в этой стране. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью «Укринформ».

«Это касается стратегически важных для Украины вопросов: территориальной целостности, противодействия российской агрессии и продлении санкций против России, европейской и евроатлантической интеграции Украины, поддержки украинских инициатив на международной арене и инициатив польской стороны на международной арене по поддержке Украины. В частности, речь идет о проведении слушаний в Совете безопасности ООН, соавторстве резолюций по Крыму, твердой позиции Варшавы по противодействию строительству "Северного потока-2". Мы также благодарны польским партнерам за поддержку Варшавой реформ в Украине», – сказал он.

По его словам, эта последовательная политика Польши ощутима в Украине и оценена украинскими экспертами. «Польша также, учитывая большое количество украинцев на ее территории, остается страной, которая настроена положительно к нашим соотечественникам. Бывают, конечно, инциденты, которые негативно воспринимаются как в Польше, так и в Украине – как правило, они касаются негативного отношения польских работодателей по отношению к украинским работникам. Но, несмотря на большое количество украинцев, Польша является страной, которая создает условия, чтобы сюда украинцы приезжали, легально работали, жили – и это также положительно оценивается в Украине», – заявил Дещица.