Зашкаливающая статистика смертности на КПВВ: Пенсионный вопрос нуждается в урегулировании

Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ осуществлен ряд позитивных шагов. При этом пока не будет урегулирован вопрос пенсионных выплат для жителей неподконтрольных украинским властям территорий и внутреннее перемещенных лиц, эти позитивные изменения не будут иметь реального влияния. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

Некоторые постановления Минсоцполитики, по ее словам, создают препятствия для переселенцев, для людей, проживающих на неподконтрольных территориях.

Вынужденные стоять в очередях для пересечения линии разграничения, для прохождения верификации, многие пожилые люди не выдерживают физической и психологической нагрузки.

Поэтому – большое количество смертельных случаев на КПВВ, когда у пенсионеров просто не выдерживало сердце. «В этом году действительно зашкаливающая статистика. На август было 34 погибших, в последние месяцы еще добавились такие трагические ситуации при пересечении КПВВ», – сказала Дарина Толкач.

«Преимущественно это проблемы с сердцем у людей», – добавила она.

Как отметила правозащитница, попытки, которые осуществлялись новым Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ, с точки зрения либерализации режима пересечения линии разграничения, конечно, должны были иметь позитивный эффект. «Но пока не будет урегулирован вопрос пенсионных выплат, временных ограничений, требований к человеку, которые выдвигаются государством, чтобы человек имел доступ к своей пенсии, – эти позитивные изменения не будут иметь реального влияния, не будут видимы», – сказала она.

По словам координатора по адвокации, новое Постановление №815 с внесенными изменениями – это позитивный шаг с точки зрения улучшения гуманитарной ситуации. «Действительно, созданы условия, чтобы улучшать ситуацию. Хотя, откровенно говоря, есть проблемы даже с имплементацией 815-го Постановления, и они очень серьезны», – сказала Толкач.

В этой связи правозащитники добиваются очередного пересмотра данного документа.

Напомним, Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.

Ранее сообщалось, что Дарина Толкач разъяснила ситуацию с невыплаченной пенсией в случае, когда человек на неподконтрольном Донбассе умер. Также правозащитница объяснила, как может быть решен вопрос с выплатами для маломобильных групп населения на неподконтрольных украинским властям территориях.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Дарина Толкач также рассказала об основных новшествах, предусмотренных данным законопроектом.

Напомним, на начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд грн. При этом начиная с 2014 года примерно 750 тыс. пенсионеров с неподконтрольного Донбасса хотя бы раз обращались в органы ПФУ, а 121,6 тысяч – ни разу не обращались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»