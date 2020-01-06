Энергетические обереги: Переселенка из Донецка создает уникальные украшения (Фото)

Переселенка из Донецка Елена Болгарская собственноручно создает новогодние и другие украшения. Работает в технике декупаж, используя противоаллергенные экологические материалы. Женщина – психолог по образованию. Свои изделия называет энергетическими оберегами.

Елена Болгарская сейчас живет и работает в с. Никольское. Уникальные сувениры женщина создает третий год. «Соседи дали старую тумбочку довоенного времени. Это мебель была дополированной, когда там резные ножки были. Мне стиль такой нравится – винтажное что-то, прованс. Я думала, как ее украсить, где-то в интернете увидела готовые тумбочки, посмотрела, что это декупаж, и как-то я начала с мебели», – вспоминает Елена.

На изготовление одной новогодней игрушки в виде саней с изображением Деда Мороза у мастера уходит до 2-х часов. По ее словам, это наименьшая затрата времени для подобных изделий. А, чтобы изготовить игрушку в виде шкатулки, нужно работать несколько дней. «Если просто картинка – это одно, а если какие-то кракилюрчики, накладочки интересные, каждый раз – не предскажешь картинку», – отмечает она.

Сейчас в коллекции Елены – шкатулки, подсвечники, фонарики, предметы кухонного быта и новогодние украшения. Больше всего мастеру нравится декорировать кухонные принадлежности – досточки, тару для специй, шкатулки, подносы. Их она создает из дерева и бумаги, покрывает противоаллергенными акриловыми красками.

«Уровень энергии зашкаливает, когда это делаю, когда вижу результат, когда получается. На каждом этапе – энергетика удовольствия, она точно передается», – говорит мастер.

Свои изделия Елена делает дома на кухне, а продает их через интернет и на новогодних ярмарках. «Муж стал гордиться. Если поначалу бурчал: "Ой, на кухне место занимаешь, коробочки эти все, краски. Зачем это надо – такое увлечение?" А потом, когда увидел, когда покупатели – оценил, загордился, стал прямо другим», – рассказала Елена.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»