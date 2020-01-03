В Мариуполе горела многоэтажка

В Мариуполе в четверг, 2 января, горела квартира во многоэтажном жилом доме. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Куинджи в квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, поступило спасателям в 17:35. Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили мужчину, которого вынесли из задымленной квартиры на свежий воздух и передали сотрудникам «скорой помощи». Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление продуктами горения».

«Спасатели локализовали пожар в 18:05 и ликвидировали в 18:15», – говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.