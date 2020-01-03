Правозащитница прокомментировала ситуацию с пересечением линии разграничения подростками

Дети, которые проживают на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса, должны иметь доступ к получению украинских паспортов и документов независимо от возраста. Поэтому в Постановление Минсоцполитики №815 необходимо внести изменения. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

Правозащитники в целом позитивно оценивают Постановление Минсоцполитики №815, однако считают, что в него должен быть внесен ряд изменений. В частности, касательно пересечения линии разграничения детьми 14-16 лет. «Мы сейчас понимаем, что это норма, которая абсолютно не соответствует ни международному законодательству, ни внутреннему национальному законодательству в сфере защиты прав человека», – сказала Дарина Толкач.

«Действительно, в это Постановление (№815 – ред.) должны быть внесены изменения. Так как ситуация, в которой 14-16-летний ребенок не может выехать из оккупированной территории, не имея паспорта или паспорта для выезда за границу – она не должна существовать абсолютно точно», – добавила она.

Правозащитница подчеркнула, что дети должны иметь доступ к получению украинских паспортов и документов независимо от возраста. «Мы должны создать все условия, чтобы дети, которые проживают на оккупированных территориях, наоборот, были заинтересованы в получении украинских паспортов и подтверждении своего украинского гражданства», – отметила координатор по адвокации.

Напомним, что согласно новому Порядку пересечения линии разграничения, действующему с 29 ноября 2019 года, подростки в возрасте 14-16 лет могут пересекать КПВВ при наличии либо паспорта гражданина Украины, либо загранпаспорта. Также подростки в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, но чьи родители (усыновители), опекуны проживают в «Л-ДНР», – могут ехать без сопровождения взрослых при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном учреждении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»