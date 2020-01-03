Политолог назвал одну из главных интриг 2020 года

Одной из главных интриг 2020 года является вопрос, состоятся ли местные выборы в Украине на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«Это одна из главных интриг следующего года. У нас в следующем году будут местные выборы осенью – будут ли эти выборы одновременно с выборами на Донбассе», – сказал он.

По его словам, эту интригу раскроет следующая встреча в Нормандском формате. «Она предопределит, и весной мы уже будем это понимать. Тут есть еще один важный нюанс, связанный и с децентрализацией, и с необходимостью внесения изменений в Конституцию», – отметил Якубин.

Также остается вопрос с поданным в Раду законопроектом о внесении изменений в Конституцию по поводу децентрализации. «Но для того, чтобы были изменения в Конституцию, минская канва все-таки этого требует, должно быть сначала первое голосование с направлением в Конституционный суд на проверку такого законопроекта, после этого еще два голосования на двух сессиях Верховной Рады. Грубо говоря, времени очень мало. Этот законопроект, поданный Офисом президента по поводу децентрализации, вызвал неоднозначную реакцию», – уверен политолог.

Эксперт также считает, что смена власти в Украине и возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате были одними из главных событий 2019 года, которые определили планы на 2020 год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV